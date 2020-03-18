أعلن وزير الرعاية الصحية في قرغيزستان، كوسموسبيك تشولبونباييف، أنّ "بلاده سجّلت أوّل حالات إصابة بفيروس "كورونا"، بعد أن تأكّدت إصابة ثلاثة مواطنين قادمين من السعودية".
وكانت قد كشفت نائبة رئيس وزراء قرغيزستان ألتيناي عمر بيكوفا، يوم أمس، أنّ "البلاد منعت دخول كلّ الأجانب بهدف الوقاية من فيروس "كورونا".
يُذكر أنّ قرغيزستان لها حدود مع الصين، الّتي ظهر فيها الفيروس للمرّة الأولى. كما أعلنت قازاخستان وأوزبكستان المجاورتان لها عن حالات إصابة هذا الشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات قرغيزستان أعلنت تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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