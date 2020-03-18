سلطات قرغيزستان أعلنت تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بفيروس "كورونا"

أعلن وزير الرعاية الصحية في ​قرغيزستان​، كوسموسبيك تشولبونباييف، أنّ "بلاده سجّلت أوّل حالات إصابة بفيروس "كورونا"، بعد أن تأكّدت إصابة ثلاثة مواطنين قادمين من ​السعودية​".

وكانت قد كشفت نائبة رئيس وزراء قرغيزستان ألتيناي عمر بيكوفا، يوم أمس، أنّ "البلاد منعت دخول كلّ الأجانب بهدف الوقاية من فيروس "كورونا".

يُذكر أنّ قرغيزستان لها حدود مع ​الصين​، الّتي ظهر فيها الفيروس للمرّة الأولى. كما أعلنت قازاخستان و​أوزبكستان​ المجاورتان لها عن حالات إصابة هذا الشهر.