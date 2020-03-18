صندوق النقد الدولي يرفض طلب فنزويلا منحها قرضاً لمواجهة فيروس كورونا

رفض ​صندوق النقد الدولي​ طلباً تقدّمت به ​فنزويلا​ لمنحها قرضاً بقيمة خمسة مليارات ​دولار​ لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجدّ، معلّلاً قراره بالشكوك المحيطة بشرعية الرئيس ​نيكولاس مادورو​ في نظر ​المجتمع الدولي​.

وقالت المؤسسة المالية الدوليّة ومقرّها ​واشنطن​ في بيان "للأسف فإنّ الصندوق ليس في موقع يتيح له درس هذا الطلب". وأضاف البيان أنّ إجراءات صندوق النقد الدولي "تستند إلى اعتراف رسمي ب​الحكومة​ من جانب المجتمع الدولي وفي هذه المرحلة ليس هناك اعتراف واضح" بشرعية النظام الحاكم في ​كراكاس​.

وحالياً هناك أكثر من 50 دولة، في مقدّمها ​الولايات المتحدة​، ترفض الاعتراف بسلطة مادورو وقد اعترفت بدلاً منه بزعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ رئيساً موقتاً لفنزويلا، وذلك بعد فوز الرئيس الاشتراكي في 2018 بولاية جديدة في ​انتخابات​ شابتها انتهاكات واسعة النطاق.

وفشلت ​العقوبات الأميركية​ والضغوط الدولية الأخرى في إزاحة مادورو الذي يحظى دولياً بدعم ​الصين​ و​روسيا​ وداخلياً بدعم ​الجيش​.