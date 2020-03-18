بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في أريزونا

فاز نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية أريزونا، مكتسحاً بذلك الولايات الثلاث التي أجرى فيها الحزب الديموقراطي انتخاباته التمهيدية، بحسب توقعات لوسائل إعلام أميركية.
وفي حين توقّعت شبكتا "سي أن أن" و"أن بي سي" فوز بايدن (77 عاماً) على منافسه الاشتراكي بيرني ساندرز (78 عاماً) في الولاية الواقعة في جنوب غرب البلاد، قالت صحيفة "نيويوك تايمز" إنّ نتائج فرز الأصوات في 56% من الدوائر الانتخابية تشير إلى حصول نائب الرئيس السابق على 42,6% من الأصوات مقابل 30,3% للسناتور عن ولاية فيرمونت.
وقبل ساعات من ذلك فاز بايدن بولايتي فلوريدا وإيلينوي، معزّزاً بذلك فرصه لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 3 تشرين الثاني المقبل.
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