بيسكوف: موظفو إدارة بوتين يخضعون لفحص فيروس "كورونا"

أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (​الكرملين​)، ​دميتري بيسكوف​، أنّ "موظّفي إدارة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ يخضعون لفحص فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)".

ودعا في تصريح صحافي، وسائل الإعلام إلى أن "تختار بعناية مندوبيها لتغطية عمل بوتين، وتجنّب انتداب صحافيّين كانوا في الخارج مؤخّرًا".

وكان قد أعلن بوتين أمس الثلثاء، أنّ "جميع القرارات المتعلقة بفيروس "كورونا" يجب أن تكون قائمة على أسس وواضحة ومفهومة للشعب، وأن يتمّ تطبيقها حسب الضرورة". كما أوعز الحكومة بـ"حلّ قضية زيادة المسؤوليّة عن تزييف ​الأدوية​ في مواجهة انتشاره".