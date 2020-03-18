أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أنّ "موظّفي إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخضعون لفحص فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)".
ودعا في تصريح صحافي، وسائل الإعلام إلى أن "تختار بعناية مندوبيها لتغطية عمل بوتين، وتجنّب انتداب صحافيّين كانوا في الخارج مؤخّرًا".
وكان قد أعلن بوتين أمس الثلثاء، أنّ "جميع القرارات المتعلقة بفيروس "كورونا" يجب أن تكون قائمة على أسس وواضحة ومفهومة للشعب، وأن يتمّ تطبيقها حسب الضرورة". كما أوعز الحكومة بـ"حلّ قضية زيادة المسؤوليّة عن تزييف الأدوية في مواجهة انتشاره".
كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف: موظفو إدارة بوتين يخضعون لفحص فيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.