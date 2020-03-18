الرئيس البرازيلي: نتيجة الفحص الثاني لـ"كورونا" الذي خضعت له كانت سلبية

أكّد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "نتيجة الفحص الثاني الخاص بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد – 19)، الّذي خضعت له، كانت سلبيّة".
وكان قد خضع بولسونارو للفحص بعد اكتشاف إصابة وزير الاتصالات بحكومته فابيو واجنجارتن بالفيروس يوم الخميس الماضي، عقب رحلةٍ إلى فلوريدا التقيا خلالها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
يُذكر أنّ "منظمة الصحة العالمية" كانت قد صنّفت في 11 آذار الحالي، فيروس "كورونا" الّذي أُعلن تفشّيه في الصين نهاية العام الماضي، "جائحة"، مؤكّدةً أنّ أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها نحو 190 ألف في أكثر من 152 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة آلاف.
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