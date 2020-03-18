نفى مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، أنباء تحدثت عن نية القوات الأمريكية إعادة نشر المئات من قواتها في العراق، وتحديدا من قواعد في غربي الموصل وكركوك، وقال لقناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية دون الكشف عن هويته "إنّه لا خطة رسمية لإجراء ذلك".
وكان قائد القيادة الوسطى الأمريكية "سانتكوم" الجنرال كينيث ماكينزي، أعلن الجمعة الماضي أنّ القوات الأمريكية ستنشر شبكة "باتريوت" الدفاعية الصاروخية في العراق في الأسابيع القليلة المقبلة.
وقتل جنديان، أمريكي وبريطاني، ومتعاقد أمريكي مساء الأربعاء الماضي في هجوم بـ18 صاروخ كاتيوشا استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية التي تؤوي جنودا أمريكيين.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون ينفي إعادة نشر قواته العسكرية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.