البنتاجون ينفي إعادة نشر قواته العسكرية في العراق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

نفى مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، أنباء تحدثت عن نية القوات الأمريكية إعادة نشر المئات من قواتها في العراق، وتحديدا من قواعد في غربي الموصل وكركوك، وقال لقناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية دون الكشف عن هويته "إنّه لا خطة رسمية لإجراء ذلك".

وكان قائد القيادة الوسطى الأمريكية "سانتكوم" الجنرال كينيث ماكينزي، أعلن الجمعة الماضي أنّ القوات الأمريكية ستنشر شبكة "باتريوت" الدفاعية الصاروخية في العراق في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقتل جنديان، أمريكي وبريطاني، ومتعاقد أمريكي مساء الأربعاء الماضي في هجوم بـ18 صاروخ كاتيوشا استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية التي تؤوي جنودا أمريكيين.