شكرا لقرائتكم خبر عن "حصاد مرحلة البناء".. تنفيذ 222 مشروعا بتكلفة 40 مليار فى قطاع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التقرير الحكومي المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تحت مسمي " حصاد مرحلة البناء للعام المالي 2018/2019"، الانتهاء من تنفيذ 6265 مشروعأً فى مختلف القطاعات والبرامج بتكلفة حوالى 466 مليار جنية، منها 222 مشروعا بتكلفة كلية 40 مليار جنيه فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة التي تم الانتهاء من تنفيذها في ضوء التقرير الحكومي الذى حصلت " الخليج 365" عليه علي النحو الأتي :

1- إضافة 2140 ميجاوات لقدرات التوليد الحرارية.

2- تركيب 57.3 ألف عداد ذكى و2 ملون عداد مسبق الدفع.

3- تحويل 608 كم من الخطوط الهوائية المارة بالكتل السكنية إلي كابلات أرضية.

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4- إضافة 40 ميجاوات من محطة الطاقة الشمسية.

ويأتى التقرير الحكومي كأحد مخرجات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم التي أطلقت خلال ذات العام، كأول أداه إلكترونية فى مصر لقياس أداء الجهاز الإدارى للدولة، من خلال أكثر من 2800 مؤشر لقياس أداء، تمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحى القصور بإجراء تدخل عاجل، وتربط الموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد وتكون أساسا عمليا محفزاً علي التميز الحكومى والمؤسسى.