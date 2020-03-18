شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يفكر فى طرد الإخوان بسبب المعارضة الداخلية للجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الشكور عامر، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أن هناك حالة رفض كاملة من قبل المعارضة التركية لاستضافة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للجماعات الإرهابية في مدينة إسطنبول وعلى رأسهم قيادات جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن هذه المعارضة التركية تتزايد كل يوم وهو ما يزيد من الضغط على أردوغان بسبب تواجد الإخوان على الأراضى التركية.

وقال الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، لـ"الخليج 365"، إن تزايد الضغط الذى تمارسه المعارضة التركية على أردوغان، سيجر الرئيس التركى في النهاية على الاستجابة لمطالبهم وطرد جميع قيادات المجموعات الإرهابية من أجل مستقبله السياسى، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التركية وتزايد خطر إمكانية إطاحة الشعب التركى بأردوغان وحزبه العدالة والتنمية.

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ولفت الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن جماعة الإخوان ستكون في ورطة كبيرة حال قرر أردوغان طردهم من أراضيه من اجل حماية مستقبله السياسى في تركيا، حيث لن تجد أي دولة تستطيع استضافة هذا العدد الكبير من قيادات الإخوان.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن صحفي تركي موالي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نشر خبر بشأن اعتقال مدير الأخبار المسؤول فى موقع «أودا تي في» التركي أريش ترك أوغلو، قبل اعتقاله أمس بثلاث ساعات، حيث كان الصحفي بجريدة ستار إرسوي دادا نشر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يؤكد فيها أنه سيجري فتح تحقيق مع مسؤولي موقع "أودا تي في" التركي، ليفاجأ المجتمع التركي باعتقال ترك أوغلو فجر أمس، وبعد تغريدة دادا بساعات قليلة.

وصدرت مذكرة اعتقال ضد مدير الأخبار المسؤول فى موقع أودا تي في وصحفية بالموقع بسبب خبر تسجيل موقع أودا تي جنازة أحد قتلى ليبيا التابعين للاستخبارات التركية، وجرى اعتقال باريش بتعليمات شفهية من نائب المدعى العام فى إسطنبول حسن يلماز؛ بسبب الخبر الذي نشره بعنوان "وصول موقع اودتا تى لجنازة أحد قتلى ليبيا التابعين للاستخبارات".