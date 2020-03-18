شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام البرلمان": اجتماع بين السياحة والتنمية المحلية حول "متحف الحضارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد شعبان وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، والقائم بأعمال رئيس اللجنة، إن اللجنة ستعقد اجتماع بحضور وزير السياحة والآثار، ووزير التنمية المحلية أو محافظ القاهرة، لفتح نقاش موسع بشأن عدد من الملاحظات التي رصدتها اللجنة خلال زيارتها للمتحف القومى للحضارة، بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة.

وأضاف "شعبان" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه قد تم تجهيز المتحف بصورة تتماشى مع الوضع العالمى، ولكن لوحظ أن المنطقة المحيطة بالمتحف لم يتم تجهيزها بشكل لائق، وبالتالي سنناقش عدة أمور في الاجتماع، من بينها الطريقة المنتظرة لنقل المومياوات من التحرير إلى متحف الحضارة، والاستعدادات الأمنية اللازمة التي تليق بقيمتهم.

وأشار القائم بأعمال رئيس اللجنة، إلى أن المنطقة المحيطة بالمتحف، ليست لائقة، وبالتالي سنناقش التنمية المحلية، في هذا الوضع، وما هي الخطة التي سيتم تنفيذها على الأرض، استعداداً لاستقبال ملوك العالم، في الافتتاح.

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وكانت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب محمد شعبان، شاركت الثلاثاء الماضى في الاحتفالية المقامة بالمتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عناني وزير السياحة والاثار وسفراء ٢٥ دولة فى مصر وممثلين عن منظمة اليونسكو منظمة اليونسكو ومن أهمها آثار النوبة وقد تفقدت اللجنة متحف الحضارة وقاعات العرض داخل المتحف.

شارك في الاحتفالية كل من النائب محمد شعبان رئيسا والنائب الدكتور نضال السعيد وكيل اللجنة، والنائب نادر مصطفى امين سر اللجنة، والنائب يوسف القعيد، والنائبة ياسمين ابو طالب ، والنائبه جليلة عثمان ، والنائب جلال عوارة

كما رافق اللجنة عدد من أعضاء المجلس النواب وهم النائب سمير غطاس، والنائبه الدكتورة ماريان عازر.