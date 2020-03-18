فيروس كورونا في جميع الولايات الأمريكية بعد تسجيل إصابة في وست فرجينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): سجلت ولاية وست فرجينيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا الثلاثاء ليصبح بذلك الفيروس موجودا في جميع الولايات الأمريكية الخمسين ، حسبما أفادات وكالة بلومبرج للأنباء. وسجلت الولايات المتحدة 106 حالات وفاة بالفيروس فضلا عن 6340 إصابة.

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