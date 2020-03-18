صندوق النقد الدولي يرفض إقراض فنزويلا لمكافحة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
رفض صندوق النقد الدولي طلبا من فنزويلا بمنحها قرضا لمكافحة فيروس كورونا.
وجاء في بيان للمكتب الصحفي للصندوق أن رفض إقراض البلاد يأتي بسبب أن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو "غير معترف بها دوليا".
وكانت فنزويلا طلبت قرضا بـ 5 مليارات دولار من الصندوق لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.
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