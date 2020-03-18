إصابة سفير إسرائيل ونائبه بألمانيا بفيروس كورونا.. وغلق السفارة 14 يوما

أغلقت سفارة إسرائيل فى ألمانيا، مساء أمس، الثلاثاء، أبوابها لمدة 14 يوما، بعد الإعلان عن إصابة السفير الإسرائيلى لدى ألمانيا جيريمي إيساكاروف، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد اجتماعه مع نائب ألمانى شخصت إصابته بالوباء.



ووفقا لحساب إذاعة الجيش الإسرائيلى عبر تويتر، فإن السفير الإسرائيلى فى ألمانيا، ونائبه فى السفارة، أهارون ساجيا، قد أصيبا بفيروس كورونا المستجد، الاثنين الماضى.

كما ذكرت صحيفة "معاريف"، أن السفير ونائبه أصيبا بالفيروس بعد حضورهما اجتماع مشترك

مع عضو برلمان ألمانى، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالفيروس نفسه، وأكدت الصحيفة أن الاثنين فى حالة طيبة وكل فى منزله، مضيفة أن مقر السفارة الإسرائيلية فى برلين تم إغلاقه، وبأن طاقم السفارة نفسها، الذى يبلغ نحو 150 شخص، تم وضعهم فى حالة من العزل الصحى.