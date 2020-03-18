تركيا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

أعلنت تركيا، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد، مشيرة إلى أنّ أعداد المصابين ارتفعت إلى 98 شخصاً.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء "اليوم، فقدت أول مريض في حربنا ضد فيروس كورونا"، مشيراً إلى أن المتوفّي رجل عمره 89 عاماً.