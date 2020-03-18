أعلنت تركيا، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد، مشيرة إلى أنّ أعداد المصابين ارتفعت إلى 98 شخصاً.
وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء "اليوم، فقدت أول مريض في حربنا ضد فيروس كورونا"، مشيراً إلى أن المتوفّي رجل عمره 89 عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.