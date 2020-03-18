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كولومبيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

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أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي حالة الطوارئ في بلاده في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وقال دوكي خلال مؤتمر صحفي، إنه ضمن إجراءات الطوارئ الجديدة يتعين على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً عزل أنفسهم خلال الفترة من 20 مارس حتى 31 مايو، على أن يتم السماح لهم بمغادرة المنزل فقط لشراء السلع الأساسية أو العرض على الطبيب أو شراء أدوية.

وأغلقت كولومبيا حدودها البرية والبحرية والنهرية في منتصف الليل حتى 30 مايو في محاولة لمكافحة انتشار الفيروس.

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