ارتفاع الإصابات بكورونا في فلسطين إلى 44

أعلنت الحكومة الفلسطينية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 44 حالة.
وذكر المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في محافظة بيت لحم لمخالطين من مدينة بيت ساحور وهما سيدتان ورجل.
وقال ملحم، إن الحكومة تتجه لاتخاذ تدابير احترازية جديدة من شأنها تقليص مساحة انتشار الوباء في بيت لحم "حفاظاً على حياة المواطنين وسلامتهم".
وجرى تسجيل أغلب حالات الإصابات بفيروس كورونا في بيت لحم منذ الخامس من الشهر الجاري ما استدعى إعلان الطوارئ في الأراضي الفلسطينية وإغلاق المحافظة.
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