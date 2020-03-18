شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موظفو إدارة الرئيس بوتين يخضعون لفحص فيروس كورونا روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020 متابعات صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن جميع موظفي إدارة الرئيس يخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال بسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال، هل يخضع موظفي إدارة الرئيس لفحص فيروس كورونا: "نعم

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