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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موظفو إدارة الرئيس بوتين يخضعون لفحص فيروس كورونا روسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
متابعات
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن جميع موظفي إدارة الرئيس يخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال بسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال، هل يخضع موظفي إدارة الرئيس لفحص فيروس كورونا: "نعم
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