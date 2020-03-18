«إغلاق 6415 مركزًا تعليميًا».. الداخلية تواصل حملاتها علي المراكز التعليمية على مستوى الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لغلق المراكز التعليمية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر في هذا الشأن.

وأسفرت الحملات عن غلق 6415 مكان نشاط تعليمي مخالف على مستوى الجمهورية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.

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وشملت الأعداد الصادرة عن غلق المراكز التعليمية مديريات أمن: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الإسماعيلية، البحر الأحمر، بورسعيد، السويس، مطروح، أسوان، أسيوط، الفيوم، المنوفية، الغربية، المنيا، الوادى الجديد، بنى سويف، جنوب سيناء.

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