لفتت دائرة الاتصال في ​الرئاسة التركية​، في بيان، إلى أنّ "الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​، بسبل التعاون والعمل المشترك لمكافحة وباء "​كورونا​" المستجد"، مشيرةً إلى أنّ "اردوغان قدّم تعازيه لكونتي في ضحايا ​إيطاليا​ جراء كورونا".

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كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان وكونتي بحثا هاتفيا بسبل التعاون والعمل المشترك لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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