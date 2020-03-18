إرتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في كوريا الجنوبية إلى 84 والإصابات إلى 8413

أفادت المراكز الكورية لمكافحة ​الأمراض​ والوقاية منها، أنّ "​كوريا الجنوبية​ سجّلت 93 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 8413"، لافتةً إلى "ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد إلى 84".

وهذا العدد أكبر قليلًا من عدد الإصابات المسجّلة يوم الثلثاء، وهو 84 حالة، لكن اليوم الأربعاء هو رابع يوم على التوالي تُعلن فيه كوريا الجنوبية عن أقل من مئة إصابة جديدة بالفيروس.