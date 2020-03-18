وفاة شخصين وإصابة 603 آخرين بحوادث الإحتفال بآخر أربعاء من العام الإيراني

أعلنت منظمة الطوارئ ال​إيران​ية "وفاة شخصين وإصابة 603 آخرين في حوادث الإحتفال بآخر أربعاء في العام الإيراني، أو ما يُعرف بمناسبة "جهارشنبة سوري".

وأوضحت في تقرير، أنّ "494 من الجرحى هم من الذكور والبقية وعددهم 109 هم من الإناث"، لافتةً إلى أنّه "تمّت معالجة 399 من الجرحى حيث غادروا ​المستشفيات​، وقد تعرّض 32 لبتر في أحد الأطراف، فيما كانت إصابات 183 منهم في عيونهم".

ويُقام الإحتفال لمناسبة "جهارشنبة سوري" (أربعاء سوري) في آخر يوم أربعاء من العام الإيراني (ينتهي غدًا الخميس 19 آذار)، وتكون أغلبيّة الحوادث ناجمة عن إطلاق ​مفرقعات​ ناريّة قويّة وإشعال نيران والقفز من فوقها من قبل الشباب.