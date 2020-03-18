أعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية "وفاة شخصين وإصابة 603 آخرين في حوادث الإحتفال بآخر أربعاء في العام الإيراني، أو ما يُعرف بمناسبة "جهارشنبة سوري".
وأوضحت في تقرير، أنّ "494 من الجرحى هم من الذكور والبقية وعددهم 109 هم من الإناث"، لافتةً إلى أنّه "تمّت معالجة 399 من الجرحى حيث غادروا المستشفيات، وقد تعرّض 32 لبتر في أحد الأطراف، فيما كانت إصابات 183 منهم في عيونهم".
ويُقام الإحتفال لمناسبة "جهارشنبة سوري" (أربعاء سوري) في آخر يوم أربعاء من العام الإيراني (ينتهي غدًا الخميس 19 آذار)، وتكون أغلبيّة الحوادث ناجمة عن إطلاق مفرقعات ناريّة قويّة وإشعال نيران والقفز من فوقها من قبل الشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخصين وإصابة 603 آخرين بحوادث الإحتفال بآخر أربعاء من العام الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.