أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أنّ "البر الرئيسي للبلاد سجّل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وأنّ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة في البر الرئيسي الصيني يرتفع بذلك إلى 80894 مصابًا".
وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب التفشّي على البر الرئيسي إلى 3237 حتّى نهاية يوم أمس الثلثاء، بزيادة 11 حالة وفاة جديدة مقارنةً بيوم الإثنين. وسُجّلت الوفيات الجديدة في إقليم هوبي، بؤرة تفشّي الفيروس في الصين، ومن بينها عشر حالات وفاة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.
ولليوم الخامس على التوالي، يفوق عدد الإصابات الواردة من الخارج في الصين، عدد حالات العدوى داخل البلاد، الّتي سجّلت حالة عدوى محلية واحدة فقط في ووهان يوم الثلثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع عدد المصابين بكورونا في البر الرئيس الصيني إلى 80894 بعد تسجيل 13 إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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