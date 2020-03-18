شكرا لقرائتكم خبر عن «نحن نصفق».. كيف أعرب الفرنسيون عن تقديرهم للأطباء؟ والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك عندما سُمِعَت أصوات التصفيق وصيحات الشكر تنطلق لبضع دقائق من الشرفات والنوافذ في باريس عند الساعة الثامنة مساء.
وكانت قد تمت الدعوة في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإعراب للأطباء والممرضين عن الشكر والتقدير تحت وسم "نحن نصفق".
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية فرضت منذ ظهر أمس حظر تجول لمدة 15 يوما في البلاد لمكافحة أزمة كورونا.
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