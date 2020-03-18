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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 3237 والإصابات تتجاوز 80894 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
متابعات
أعلنت السلطات الصحية الصينية، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 3237 شخصا.
كما أعلنت عن تسجيل 16 إصابة جديدة فقط خلال خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الإصابات إلى 80894.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، "تلقينا تقارير عن 16 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني ليصل الإجمالي إلى 80881".
وذكرت اللجنة، أن 11 شخصا توفوا بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 3237 في أنحاء البلاد.
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