شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية تسجل 93 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 8413 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020 متابعات أعلنت سلطات الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تسجيل 93 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليصل الإجمالي إلى 8,413.

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