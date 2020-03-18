بايدن يفوز بانتخابات فلوريدا وإيلينوي

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واشنطن: فاز نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الثلاثاء بالانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية إيلينوي، بحسب توقعات عدد من كبريات شبكات التلفزة الأميركية، في انتصار يعزّز فرصه لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وفور إغلاق صناديق الاقتراع في إيلينوي توقّعت شبكات التلفزة الأميركية "سي أن أن" و"سي بي أس" و"أم أس أن بي سي" أن يفوز بايدن بالانتخابات التمهيدية في الولاية الصناعية الواقعة في شمال شرق البلاد على منافسه الاشتراكي بيرني ساندرز، في انتصار سيمنحه أصوات مندوبي الولاية بأسرها وعددهم 155 مندوباً.

كما فاز نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الثلاثاء بالانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية فلوريدا، بحسب توقعات عدد من كبريات شبكات التلفزة الأميركية.

