كاهن إيطالي يقيم قداسًا لكنيسة مليئة بصور "السلفي"

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حزن كان هن إيطالي لرؤية كنيسته فارغة في قداس الأحد، ففكر.. إن لم يستطع أفراد رعيته أن يأتوا، فليرسلوا إليه صورهم!

"الخليج 365" من دبي: محزن للغاية الاحتفال بالقداس أمام مقاعد فارغة. هذا ما شعر به الكاهن الإيطالي دون جوزيبي كورباري حين وقف في رحاب كنيسته الفارغة، بسبب حظر المناسبات العامة والاحتفالات الدينية في إيطاليا التي نال منها فيروس كورونا، فقرر أن ينتهج نهجًا جديدًا يحيي الإيمان في رعيته.

الكاهن الإي طالي مسرورًا برعيته

وجّه كورباري إلى رعيته في بلدة روبيانو دي جيوسانو في منطقة لومباردي المنكوبة بكورونا نداءً غير متوقع في الأسبوع الماضي، بعدما أحزنه أنه لن يرى وجوه ناسه في قداس الأحد: "أرسل لي صوركم السلفي، لكم ولعائلاتكم، صور وجوهكم، أحتاج إلى رؤية الوجوه أمامي عندما أحتفل بالقداس في يوم الأحد المقبل، وأنا سأطبع الصور التي ترسلونها، وسألصقها على كراسيكم، وهكذا أشعر أنني أقل وحدة في احتفال القداس".

الأولاد في الأمام والبالغون في الخلف

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أضاف الكاهن: "سأضع الأطفال في المقاعد الأمامية، وخدام المذبح على المذبح، وجميع البالغين في أماكن أخرى".

المؤمنون حاضرون بأرواحهم وصورهم

قال دون جوزيبي إن نداءه هذا حظي باهتمام كبير إلى درجة أن الحبر نفد من طابعته. وبعدما حزن في الأسبوع الماضي، عادت كنيسته الصغيرة في روبيانو عامرة بالوجوه المبتسمة.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن موقع "وانتد إن ميلانو". الأصل منشور على الرابط:

https://www.wantedinmilan.com/news/coronavirus-italian-priest-says-mass-to-church-full-of-selfies.html