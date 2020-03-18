شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل فى البرلمان يطالب الصحة بزيادة أعداد أسرّة العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سمير البطيخى، ببيان عاجل، لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الصحة، بشأن ضرورة إضافة أكبر عدد ممكن من أسرّة العناية المركزة للخدمة بكل المحافظات تحسبا لانتشار الإصابة بفيروس كورونا، على أن يتم التمويل من مبلغ الـ100 مليار جنيه التى أمر بتخصيصها رئيس الجمهورية لمجابهة آثار الفيروس.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا الإجراء من شأنها التصدي ورفع الخدمة المقدمة لانتشار الإصابة أو علاج الحالات المصابة أو الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن انتشار الفيروس، مؤكدا أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان عدم انتشار الفيروس، ولهذا كانت القيادة السياسية على قدر كبير من المسؤولية لضمان عدم تفشي الفيروس، وتم رصد ميزانية ضخمة للتعامل مع هذه الظاهرة، ولابد أن يتم حسن استغلال هذه الاعتمادات المالية.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن أسرة العناية المركزة من الأشياء التي تعاني من عجز في المنظومة الصحية، ولهذا فإن توفير عدد كاف من الأسرة سينعكس على المنظومة بشكل عام، إلى جانب أنه سيكون من ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان التصدي للفيروس في حالة زيادة أعداد الحالات المصابة، وفى حال نجاح خطة منع انتشاره ستكون هذه الأسرة طفرة جديدة لخدمة المرضى.

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هذا وكان رئيس الجمهورية وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، كما وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة بفيروس كورونا المستجد.