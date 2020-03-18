الأم المثالية بأسوان: حققت حلم زوجي وأبنائي ساعدوني بتفوقهم

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

"الحمد لله انى استطعت تحقيق حلم زوجي وأصبح أبنائي الثلاثة أطباء"، بهذه العبارة بدأت عايدة عبد الشكور عويس 59 سنة، وتعمل بإدارة دراو التعليمية، ومقيمة بنجع الشيخ عامر الأنصاري بمركز دراو، والحاصلة على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة أسوان حديثها لمصراوي.

وأضافت زوجي توفى عام 2005 وترك لي 3 أبناء بنت وولدين، وكان حلمه أن يصبحوا أطباء، ورغم قسوة الظروف وضعف معاش زوجي 700 جنيه، الا أنى وضعت حلمه هدف كرست حياتي لتحقيقه، وبمرتبي البسيط وبمعاونة أبنائي وتفوقهم الدراسي استطعت تحقيق حلم زوجي ورسالتي في الحياة.

وأصبح أبنائي "الزهراء 32 سنة مدرس بكلية الطب في أسوان، والحسن 30 سنة، طبيب جراحة عظام تخرج في جامعة أسيوط، والحسين 24 سنة حاصل على طب أسنان جامعة القاهرة".

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وتابعت عايدة، شعرت بسعادة غامرة لا توصف عندما علمت بفوزي بلقب الأم المثالية وأهدي هذا الفوز لروح زوجي ولأولادي، لأنهم قاموا بدورهم وكانوا متفوقين، وكان هذا التفوق سببا في التحاقهم بالمدن الجامعية مما وفر عليا كثيرا من المصروفات وكان تفوقهم دافعا لي لاستكمال الرحلة الصعبة وتحقيق حلم والدهم.

وأشارت عايدة إلى انها سبق وحصلت على لقب الأم المثالية على مستوى نقابة المعلمين بدراو.

واختتمت الأم المثالية الأولى بأسوان حديثها، بأنها تتمنى أن تذهب لأداء فريضة الحج هذا العام، وأن ترى ابنائها ناجحين ومتفوقين في حياتهم العملية كما تفوقوا في حياتهم الدراسية.