أبل تنصح مستخدميها بـ 8 خطوات عند تنظيف الأجهزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت الشركات التقنية العالمية مثل شركة أبل وجوجل ومايكروسوفت وفيسبوك وغيرها عن مجموعة من الخطوات في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

حيث قامت "جوجل" بتسريع عملها لمساعدة الأشخاص على البقاء آمنين ومطلعين على كافة التفاصيل المتعلقة بالفيروس، كما أطلق فريق محرك بحث مايكروسوفت (Microsoft Bing) بوابة إلكترونية لتتبع عدوى فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

كما طلبت فيسبوك من جميع موظفيها في مدينة سياتل الأمريكية، والبالغ عددهم ما يقرب من 5000 موظف، العمل من المنزل حتى 31 مارس الجاري، وقدمت توصية لجميع موظفي منطقة خليج سان فرانسيسكو بالعمل من المنزل ابتداءً من 9 مارس، بعد ظهور إصابات فيروس كورونا في هذه المدن.

وأكدت شركة آبل إصابة أحد العاملين بمقرها في مدينة كورك الإيرلندية بفيروس كورونا الجديد، وقالت شركة آبل، التي تعد واحدة من كبرى ربات العمل في إيرلندا: “إن الموظف الذي ثبتت إصابته بالفيروس أُدخل الآن في حجر صحي”، كما ترى الشركة أن المخاطر على العاملين الآخرين منخفضة، في حين أنها تنسق بصورة وثيقة مع السلطات الصحية المحلية.

كما أعلنت أبل أنها تعتزم عقد مؤتمر المطورين الخاص بها WWDC لعام 2020 عبر شبكة الإنترنت، وقامت الشركة أيضًا بإدراج بعض التوصيات والإرشادات العامة التي يجب اتباعها عند القيام بتنظيف أجهزتها.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، يتم تصنيع منتجات "أبل" باستخدام مجموعة متنوعة من المواد، وقد تحتاج كل مادة إلى متطلبات معيّنة في التنظيف، لذلك إليك بعض النصائح التي تنطبق على كل منتجات الشركة، والتي يجب اتباعها عند شروعك بالتنظيف:

- استخدم قطعة من القماش الناعم والخالي من الوبر.

- تجنب استخدام الأقمشة ذات الأسطح الكاشطة أو المناشف القماشية أو الورقية أو المواد المشابهة.

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- تجنب المسح المفرط الذي من الممكن أن يتسبب في تلف الأجهزة.

- افصل جميع مصادر الطاقة الخارجية والأجهزة والكابلات عند الشروع بالتنظيف.

- حافظ على بقاء السوائل بعيدة عن المنتج.

- تجنب دخول البلل في أي فتحات.

- تجنب استخدام رشاشات الرذاذ أو المبيضات أو المواد الكاشطة.

- تجنب رش المنظفات مباشرة على الجهاز.

هل يمكن استخدام مطهر خلال عملية التنظيف على منتجات أبل؟

يمكنك مسح الأسطح الصلبة غير المسامية في منتجات آبل، مثل الشاشة أو لوحة المفاتيح أو أي أسطح خارجية أخرى، باستخدام مناديل مبللة بكحول (إيزوبروبيلي) بنسبة تركيز 70%، أو يمكنك استخدام المناديل المطهرة، كما يجب عليك عدم استخدام المبيضات، ويجب تجنب تعريض أي فتحات للبلل، بالإضافة إلى ذلك، لا تغمر منتجات أبل في أي مواد تنظيفية.