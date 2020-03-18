شركة فرنسية تعلن عن دواء لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):
أعلنت شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي" عن طرح دواء يستخدم في علاج المصابين بالملاريا، لمعالجة مصابي فيروس كورونا، حسبما أفادت صحيفة لوفيجارو الفرنسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.
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