محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):
قال ووزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، إن المملكة المتحدة ستخصص 330 مليار إسترليني كدفعة إنقاذ من فيروس كورونا وتبعاته.
وأكد سوناك - في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، وفقا لما أوردته صحيفة "ميل" البريطانية في نسختها الإلكترونية الثلاثاء - أنه يسعى لتحقيق الدعم بدرجة كبيرة خلال أسابيع، مضيفا: "هذا ليس وقت المثاليات.. إنه وقت يجب علينا أن نثبت شجاعتنا".
وتابع: "اليوم أقدم المبلغ المبدئي وهو 330 مليار استرليني كضمانات تساوي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.. هذا يعني أن أي قطاع يريد الحصول على المبلغ ليقوم بدفع الإيجارات أو المرتبات أو المال اللازم للموردين سيكون من اليسير له الوصول إلى القرض المدعوم حكوميا".
من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه يعمل مع وزير الخزانة حاليا من خلال استراتيجية حرب، مؤكدا أنهما سيبذلان قصارى جهدهما من أجل إنقاذ الاقتصاد البريطاني.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تخصص 330 مليار استرليني لإنقاذ البلاد من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.