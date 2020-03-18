بعد تجارب واعدة.. "سانوفي" تعرض دواءً مضادًا للملاريا لمعالجة كورونا

قالت قناة "العربية. نت" في نبأ عاجل إن شركة سانوفي العالمية قامت بعرض دواء مضاد للملاريا لمعالجة كورونا بعد تجارب "واعدة".

وهناك 12 شركة أدوية أخرى على الأقل تعمل حاليا لتطوير لقاحات أو مضادات فيروسية وأدوية أخرى لمساعدة المصابين بالمرض القاتل، الذي ينتشر بسرعة.

وكانت سانوفي بدأت في 18 من الشهر الماضي شراكة مع الهيئة الأمريكية لبحوث الطب الحيوي المتقدم والتطوير التابعة لوزارة الصحة في الولايات المتحدة لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد الذي تفشى في الصين. على الأقل تعمل حاليا لتطوير لقاحات أو مضادات فيروسية وأدوية أخرى لمساعدة المصابين بالمرض القاتل، الذي ينتشر بسرعة.وكانت سانوفي بدأت في 18 من الشهر الماضي شراكة مع الهيئة الأمريكية لبحوث الطب الحيوي المتقدم والتطوير التابعة لوزارة الصحة في الولايات المتحدة لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد الذي تفشى في الصين.

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