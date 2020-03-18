شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البرازيلي: الفحص الجديد أثبت عدم إصابتي بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 مارس 2020 صورة أرشيفية قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إن الفحص الجديد الذي خضع له أثبت عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).

يتبع...

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