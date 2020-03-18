- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في فلوريدا والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 مارس 2020
صورة أرشيفية
فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الثلاثاء بالانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية فلوريدا، بحسب توقعات عدد من كبريات شبكات التلفزة الأميركية، في انتصار يعزّز فرصه لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وفور إغلاق صناديق الاقتراع في فلوريدا توقّعت شبكات التلفزة الأمريكية ”سي أن أن“ و“سي بي أس“ و“أم أس أن بي سي“ أن يفوز بايدن بالانتخابات التمهيدية في الولاية الجنوبية على منافسه الاشتراكي بيرني ساندرز.
وبالإضافة إلى فلوريدا فقد أجرت ولايتان أخريان هما إيلينوي وأريزونا انتخاباتها التمهيدية يوم الثلاثاء للفصل بين المرشّحين السبعينيين المتنافسين على نيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى انتخابات البيت الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في فلوريدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.