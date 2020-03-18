بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في فلوريدا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

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فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الثلاثاء بالانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية فلوريدا، بحسب توقعات عدد من كبريات شبكات التلفزة الأميركية، في انتصار يعزّز فرصه لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.



وفور إغلاق صناديق الاقتراع في فلوريدا توقّعت شبكات التلفزة الأمريكية ”سي أن أن“ و“سي بي أس“ و“أم أس أن بي سي“ أن يفوز بايدن بالانتخابات التمهيدية في الولاية الجنوبية على منافسه الاشتراكي بيرني ساندرز.

وبالإضافة إلى فلوريدا فقد أجرت ولايتان أخريان هما إيلينوي وأريزونا انتخاباتها التمهيدية يوم الثلاثاء للفصل بين المرشّحين السبعينيين المتنافسين على نيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى انتخابات البيت الأبيض.