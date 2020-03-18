رئيس الوزراء الأسترالي يمنع المواطنين من مغادرة البلاد بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

متابعات

منع رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، المواطنين، من مغادرة البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

موسكو – سبوتنيك. وقال الوزير: "هذه هي المرة الأولى في التاريخ بلادنا، ننصح جميع الأستراليين بعدم السفر للخارج".

Advertisements

كما منع رئيس الوزراء سكان البلاد من التجمع في مجموعات تضم أكثر من 100 شخص لتجنب انتشار الفيروس.

وأكد رئيس وزراء أستراليا، حظر دخول المسافرين القادمين من إيطاليا لبلاده، شأنها في ذلك شأن الصين وإيران، وكوريا الجنوبية؛ وذلك للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا الجديد.

وأوضح أنهم سيقومون بتخصيص صندوق بقيمة 2.4 مليار دولار لمواجهة الفيروس القاتل.

أعلنت ولاية فيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية كانبيرا، الاثنين، حالة الطوارئ للتعامل مع انتشار فيروس كورونا وخاصة بعد وفاة شخصين آخرين في أستراليا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

هذا وارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 452 وفارق الحياة منهم 27 شخصا.