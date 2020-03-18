- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء الأسترالي يمنع المواطنين من مغادرة البلاد بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
متابعات
منع رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، المواطنين، من مغادرة البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.
موسكو – سبوتنيك. وقال الوزير: "هذه هي المرة الأولى في التاريخ بلادنا، ننصح جميع الأستراليين بعدم السفر للخارج".
كما منع رئيس الوزراء سكان البلاد من التجمع في مجموعات تضم أكثر من 100 شخص لتجنب انتشار الفيروس.
وأكد رئيس وزراء أستراليا، حظر دخول المسافرين القادمين من إيطاليا لبلاده، شأنها في ذلك شأن الصين وإيران، وكوريا الجنوبية؛ وذلك للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا الجديد.
وأوضح أنهم سيقومون بتخصيص صندوق بقيمة 2.4 مليار دولار لمواجهة الفيروس القاتل.
أعلنت ولاية فيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية كانبيرا، الاثنين، حالة الطوارئ للتعامل مع انتشار فيروس كورونا وخاصة بعد وفاة شخصين آخرين في أستراليا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
هذا وارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 452 وفارق الحياة منهم 27 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الأسترالي يمنع المواطنين من مغادرة البلاد بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.