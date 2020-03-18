«لمواجهة كورونا»..طارق عامر يدعو المواطنين لاستخدام كروت الدفع الإلكترونى بدلا من "الكاش"

علق "طارق عامر"، محافظ البنك المركزى، علي قرار تخفيض الفائدة إلى 3% ,قائلا أنه يؤثر علي جميع قطاعات الدولة سواء السياحة أو الإنشاءات أو المقاولات والبترول والتموين وغيرها من القطاعات.
وتابع "عامر" خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية "إكسترا نيوز" : أصدرنا تعليمات للبنوك بمد آجال استحقاقات القروض للقطاع الخاص بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.
وأضاف : بالنسبة لقطاع الأفراد أعفيناه من عمولات كثيرة، ونشجعهم على استخدام كروت الدفع الإلكترونى بدلا من استخدام الكاش والنقد، حيث إننا لا نريد استخدام أسلوب الكاش كثيرا بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا خلال الفترة الراهنة.
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