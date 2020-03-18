شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر تقرير الخارجية الأمريكية الفاضح لانتهاكات قطر على العلاقة بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذى فضح الانتهاكات التي تمارسها قطر ضد العمالة الوافدة هي نوعية من التقارير من قبيل ذر الرمال في العيون و هي تقارير ليست ذات قيمة بالنسبة لصانع القرار الأمريكي و خاصة جهاز الاستخبارات الأمريكية، ومؤسسة الأمن القومي.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"الخليج 365"، إن قطر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية دولة وظيفية تعمل لحسابهم و تنفق الأموال من أجل الحرب بالوكالة عن أمريكا، موضحا أن قطر دولة منزوعة السيادة تستخدم أمريكا أراضيها وأجوائها كقاعدة عسكرية لها في الشرق الأوسط.

و تابع القيادى السابق بجماعة الإخوان: كل ما تفعله قطر من نشر للإرهاب و الخراب يتم بتعليمات أمريكية.

Advertisements

وفى وقت سابق صدر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، منذ أيام أكد أن حكومة قطر لم تتخذ الإجراءات الكافية لوقف الانتهاكات بحق العاملين فيها، مشيرة إلى وفاة بعض العاملين في قطر نتيجة ظروف العمل القاسية، مشيرا إلى أن العاملين الأجانب في قطر يقطنون معسكرات ضيقة وقذرة وخطيرة، موضحة أن العاملين في الدوحة يواجهون إجراءات قانونية حرمتهم من الإنصاف والسلطات القطرية فشلت في توفير الحماية للعاملين فيها.

من جانبه أكد طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذى فضح الانتهاكات التي يمارسها النظام القطرى ضد حقوق العمال الوافدين سيساهم بشكل أو بآخر في إمكانية وجود مسائلة دولية للدوحة على تلك الانتهاكات وهذا القمع، بجانب تسليط الضوء على الانتهاكات التي تحدث للعمال الوافدين في الدوحة.

وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريح لـ"الخليج 365"، إنه على مدار أعوام، هناك كثير من الدول والمنظمات تحدثت عن قمع حقوق العمال في قطر وتحدثهم عن تعرضهم للكثير من الانتهاكات من قبل النظام القطرى، حيث تم تناول هذا الأمر مرات عديدة إلا أنه لم يكن هناك مساءلة دولية أو وقفة من العالم لمسائلة قطر على تلك الانتهاكات.