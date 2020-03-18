وزير الدفاع الأمريكي: نعمل على تجهيز المستشفيات الميدانية في البلاد

الأربعاء 18 مارس 2020

صورة أرشيفية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، أنه يتم العمل على إعداد المستشفيات الميدانية لتصبح في الخدمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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وقال الوزير، "نعمل على تجهيز المستشفيات الميدانية في البلاد على ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضاف الوزير، "تم نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في 18 ولاية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

يتبع...