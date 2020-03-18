شكرا لقرائتكم خبر عن شركة فرنسية تعلن عن دواء لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة فرنسية للأدوية عن طرح دواء يستخدم في علاج المصابين بالملاريا، لمعالجة مصابي فيروس كورونا. وقالت الشركة إنها مستعدة لتقديم 300 ألف جرعة لعلاج المصابين بالفيروس، حسبما أفادت صحيفة لوفيجارو الفرنسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء. وأوضحت أن الدواء أثبت نتائج "مبشرة للغاية" في علاج المصابين.

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