شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: مستعدون لدعم رئيس الوزراء العراقي بشرط والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي سيحظى بدعم واشنطن والمجتمع الدولي إذا كان سيدعم سيادة العراق وينأى بنفسه عن الفساد ويحمي حقوق الإنسان ضمن أمور أخرى.

وكلف الرئيس العراقي، أمس، الزرفي رئيسا للوزراء بعد اضطرابات وجمود على مدى عدة أشهر، لكن الكتل ذات النفوذ اصطفت بسرعة لرفض ترشيحه.