شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يغلق حدوده ومطاراته خشية «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

سارعت الحكومة السودانية باتخاذ حزمة من التدابير العاجلة؛ لمجابهة فيروس كورونا عقب وفاة مواطن، ووضع آخر في الحجر الصحي، الذي أقامته على عجل شمال العاصمة الخرطوم، وفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وأغلقت كل المطارات والمعابر باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري، وسط مخاوف من تفشي الفيروس.

» تدابير متواصلة

وأبلغ متحدث عسكري وكالة السودان للأنباء في بيان منفصل، أنه سيتم منح الطلاب والمتدربين في المعاهد العسكرية إجازة كإجراء احترازي.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي تعليق الدراسة بمؤسسات التعليم العالي لمدة شهر.

ويشمل القرار جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والكليات والمعاهد التابعة للوزارة، ووقف الأنشطة الأكاديمية واللاصفية والرياضية والثقافية والاجتماعية والمؤتمرات العلمية والندوات.

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» إجازات حكومية

وقال مدير مركز الإيواء بالخرطوم د. مجاهد محمد حسن لـ«اليوم»: «تم تجهيز مركزين للحجر الصحي أحدهما يسع لـ200 شخص، وقد استقبل الآن 33 حالة يشتبه بها، فيما خصص المركز الآخر لاستقبال الحالات القادمة من الدول التي تفشى فيها الفيروس»، مشيرا إلى أن هذه الحالات يتم نقلها مباشرة من المطارات والموانئ.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قد أعلن حالة الطوارئ الصحية بالبلاد وإغلاق جميع المطارات والموانئ البرية والبحرية خشية تفشي الوباء.

وأفاد المتحدث باسم مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي: بعد اجتماع مطول قررنا إغلاق الحدود ووقف حركة الطيران، فيما يسمح فقط بالسفريات المتعلقة بنقل المؤن والمواد الطبية الخاصة بفيروس كورونا.

وسارع عدد من الجهات الحكومية لاتخاذ حزمة من التدابير، حيث أعلنت وزارتا الثقافة والإعلام والشباب والرياضة عن منح منسوبيها إجازات مفتوحة لحين انجلاء الأزمة، فيما تم تأجيل المؤتمر الاقتصادي القومي الذي كان مقررا انعقاده خلال الأيام المقبلة.