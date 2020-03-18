شكرا لقرائتكم خبر عن بانتظار كلمة الشارع.. الزرفي رئيسا للحكومة العراقية والان نبدء بالتفاصيل

كلف الرئيس العراق برهم صالح أمس الثلاثاء، محافظ النجف السابق وعضو البرلمان العراقي عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء العراقية.

والزرفي كان عضوا بحزب الدعوة الذي يقوده نوري المالكي، وبعد انسحابه منه، أسس حركة الوفاء العراقية، فيما يؤكد مراقبون أن الشارع العراقي سيرفض هذا المرشح أيضا.

هيمنة إيران

وفي اتصال أجرته ”الخليج 365” مع أستاذ العلاقات الدولية العراقي الدكتور رعد العزاوي، أكد أن المظاهرات سوف تعود بعد نهاية انتشار فيروس كورونا؛ لأن السبب الذي وجدت لأجله لم ينته بعد.

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وشكك العزاوي بقدرة الزرفي على التخلص من الهيمنة الإيرانية على سدة الحكم العراقي، وأكد أن الشعب العراقي يرفض أي اتفاق من قبل الطبقة السياسية الحاكمة لأسباب عديدة، أشار إلى أهمها، وهو أن هذه الطبقة أنتجت الويلات على العراق لاسيما على الشباب، مؤكداً أن هناك هوة كبيرة جداً بين الطبقة الحاكمة وبين الشعب العراقي.

مخابرات أجنبية

ولفت د.العزاوي إلى أن كل ما يحدث في العراق يدار من قبل أجهزة مخابرات محلية وإقليمية، مشيراً إلى أن المحلية مرتبطة مع حزب الله وإيران، مقابل أجهزة مخابراتية تحاول أن تكون عائقا أمام المخطط الإيراني في العراق، تدار من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن هذا الصراع لن ينتهي إلا بانتهاء التواجد الإيراني في العراق.