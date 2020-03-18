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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
متابعات
أعلنت السلطات الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، منع تنقل العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل، ضمن إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الذي تزداد أعداد المصابين به في الضفة الغربية وإسرائيل.
وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية كميل أبوركن، إنه ”سيُسمح بالدخول إلى إسرائيل لأصحاب تصاريح العمل في مجال البناء والزراعة والصناعة والخدمات، ولكن لن يُسمح بالتنقل اليومي بين المناطق“.
وأضاف: ”سيُلزم أرباب العمل في إسرائيل بتوفير ترتيبات المبيت في إسرائيل لمدة شهرين على الأقل للعمال في مجال البناء، ولمدة شهر واحد على الأقل في مجالات الزراعة، والصناعة والخدمات“.
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