شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع الأمريكي: نعمل على تجهيز المستشفيات الميدانية في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020 متابعات أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، أنه يتم العمل على إعداد المستشفيات الميدانية لتصبح في الخدمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. . وقال الوزير، "نعمل على تجهيز المستشفيات الميدانية في البلاد على ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضاف الوزير، "تم نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في 18 ولاية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

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