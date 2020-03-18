أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في قوى الأمن الداخلي عن سقوط 3 جرحى نتيجة تدهور سيارة على طريق عام ​شوكين​ كفردجال في قضاء النبطية. إضغط للمزيد

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