رئيس تركمانستان يدعو مواطنيه للتبخر بنبتة الحرمل للوقاية من فيروس كورونا

طالب رئيس ​تركمانستان​ قربان قولي بردي محمدوف، مواطنيه "باستخدام التبخير بحرق عشبة الحرمل للوقاية من ​فيروس كورونا​ ومواجهته"، معتبراً أن "الدخان من نبات الحرمل، وسيلة فعالة للتصدي لمختلف الفيروسات المختلفة غير المرئية للعين".

من جهته، تطرق وزير الصحة نور محمد أماني بيسوف، إلى "أهمية الطب الشعبي وطرق العلاج القومية للوقاية من الأمراض المعدية"، موضحاً أن "نبات الحرمل هو علاج فعال، وصفت فوائده في كتاب رئيس الجمهورية بردي محمدوف تحت عنوان "النباتات الطبية التركمانية".

وشدد بيسوف على أن "تبخير المكان بهذه النبتة يساعد على قتل البكتيريا وصد الحشرات، وبها تصدى أجدادنا للأمراض المعدية"، منوّهاً بأن "الفلفل الأحمر الحار، يستخدم أيضا خلال علاج الإنفلونزا، وهو ما تم ذكره الرئيس في كتابه أيضا".

كما أوضح أنه "على سبيل المثال، المعكرونة الشعبية مع الفلفل تعتبر طريقة فعالة للوقاية من نزلات البرد، وهو ما ثبت علميا".