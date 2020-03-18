مادورو طلب من صندوق النقد قرضاً بقيمة 5 مليار دولار لمواجهة كورونا

طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 5 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ.
ولفت مادورو في رسالة وجّهها إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إلى انه "نتوجّه إلى منظّمتكم الموقّرة لطلب تقييمكم لإمكانية منحنا تسهيلاً ائتمانياً بقيمة 5 مليارات دولار" من أداة التمويل السريع في الصندوق.
وسبق لمادورو أن انتقد مراراً "النموذج الليبرالي الجديد" الذي يحاول صندوق النقد الدولي، على حد قوله، فرضه في أميركا اللاتينية.
وتعود آخر مساعدة قدّمها صندوق النقد الدولي إلى فنزويلا لعام 2001 في حين تعود آخر زيارة للجنته الفنية إلى كراكاس للعام 2004.
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