مادورو طلب من صندوق النقد قرضاً بقيمة 5 مليار دولار لمواجهة كورونا

طلب الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ من ​صندوق النقد الدولي​ قرضاً بقيمة 5 مليار ​دولار​ لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجدّ.

ولفت مادورو في رسالة وجّهها إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إلى انه "نتوجّه إلى منظّمتكم الموقّرة لطلب تقييمكم لإمكانية منحنا تسهيلاً ائتمانياً بقيمة 5 مليارات دولار" من أداة التمويل السريع في الصندوق.

وسبق لمادورو أن انتقد مراراً "النموذج الليبرالي الجديد" الذي يحاول صندوق النقد الدولي، على حد قوله، فرضه في ​أميركا اللاتينية​.

وتعود آخر مساعدة قدّمها صندوق النقد الدولي إلى ​فنزويلا​ لعام 2001 في حين تعود آخر زيارة للجنته الفنية إلى ​كراكاس​ للعام 2004.