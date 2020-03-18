ترودو: خصصنا حزمة من الدعم المالي لمساعدة الكنديين على اجاوز أزمة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، أنه "تم تخصيص حزمة من الدعم المالي لمساعدة ملايين الكنديين والشركات على تجاوز أزمة وباء فيروس "كوفيد-19"، مشدداً على "إمكانية استدعاء البرلمان لتمرير تدابير الطوارئ نظرا لأن الأزمة يمكن أن تستمر لشهور".

ودعا ترودو الكنديين إلى "اتباع توصيات ​الصحة العامة​ لوقف انتشار الفيروس والبقاء في منازلهم للحد من انتشاره"، لافتاً إلى أن "الخطوات المتخذة الآن ستساعد في إنقاذ الأرواح، والحكومة تنظر أيضاً في استدعاء البرلمان مؤقتا لاتخاذ إجراءات اقتصادية طارئة".

كما شدد على أنه "سيصدر إعلاناً كبيراً آخر بشأن الإجراءات الاقتصادية لدعم الكنديين في أسرع وقت ممكن بحلول نهاية الأسبوع"، مشيراً إلى أنه "سيكون لدينا المزيد لنقوله عن التغييرات في الموسم الضريبي القادم".

وأوضح أنه يتطلع إلى إعطاء المزيد من المرونة للناس ليتمكنوا من تسديد المدفوعات، كذلك للشركات للحصول على المزيد من السيولة خلال هذه الفترة، موضحاً أن "الحكومة تدرس قانون الطوارئ لتحديد ما إذا كان يجب التذرع به، أو إذا كانت هناك طرق أخرى للحكومة لاتخاذ خطوات لحماية المواطنين".