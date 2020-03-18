ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا إلى 100

ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأميركية بسبب فيروس كورونا إلى 100.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن "العالم في حالة حرب مع عدو خفي وسننتصر".

وأوضح ترامب إلى أن الصين قدمت معلومات خاطئة وقالت إن الجيش الأميركي هو من وضع فيروس كورونا في الصين، لافتاً إلى أن "هذا غير صحيح أنا قلتُ إن مصدر الفيروس هو الصين وهذه معلومة دقيقة".

من جهة اخرى أكد ترامب أن "إجراءات اختبار كورونا تسير بشكل جيد"، مشددا على أن "الاقتصاد سيتعافى سريعا من تبعات فيروس كورونا"، مشيراً إلى أننا "نشجع اعتماد الاستشارات الطبية عن بعد".